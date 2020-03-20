الإقبال على الملاذات الآمنة يقفز بأسعار الذهب 2%

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ فاق الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن إثر تدافع صوب السيولة في ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

لكن المعدن الأصفر يتجه صوب ثاني انخفاض أسبوعي، في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن لتغطية مراكز شراء بالهامش في أصول أخرى.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1499.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض 1% في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل انخفاض في الأسبوع، بحسب ما ورد في "رويترز".

في حين صعد الذهب في العقود الآجلة الأميركية 0.6% إلى 1487.90 دولار.

وفي هذا السياق، قال كبير محللي السوق لدى أواندا جيفري هالي: "إنه شراء للتحوط من المخاطر بالتأكيد.. ماذا بمقدورك أن تشتري لكي تتحوط من مخاطر نهاية الأسبوع؟ تستطيع أن تملك إما السيولة أو المعادن النفيسة، هذا كل ما في الأمر".

الأسهم الآسيوية تحاول التقاط أنفاسها

وسعت الأسهم الآسيوية لالتقاط الأنفاس عقب مكاسب في وول ستريت، بينما تجاوز الدولار أعلى مستوى في 3 سنوات مع تسبب الوباء في اندفاع صوب السيولة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3% إلى 1701.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش.

وقفز البلاتين 4.6% إلى 613.54 دولار لكنه بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي على الإطلاق.

ويقول محللون إن البلاتين والبلاديوم سيظلان يسجلان اضطراباً في الأشهر المقبلة بعد خسائر ضخمة أوقد شرارتها تفشي فيروس كورونا، قبل أن يشرعا في تعافٍ مؤقت بدعم من فجوة إمدادات في البلاديوم وارتباط البلاتين بالذهب.

وربحت الفضة في المعاملات الفورية 5% إلى 12.72 دولار بحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، لكنها تتجه صوب تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي بنحو 15% منذ سبتمبر/أيلول 2011.