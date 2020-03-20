البورصة المصرية تواجه أعنف موجة خسائر أسبوعية في سنوات

تكبدت البورصة المصرية خسائر أسبوعية تعد الأعنف منذ ثورة يناير 2011، متأثرة بخسائر أسواق المال العربية والعالمية مع استمرار انتشار فيروس "كوفيد-19" الذي أصاب وقتل الآلاف على مستوى العالم خلال الأيام الماضية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تداولات الأسبوع الحالي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 95 مليار جنيه، بنسبة انخفاض يقدر بنحو 15.84%، وذلك بعدما هوى من مستوى 599.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 504.7 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

على صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 17.76% بعدما فقد نحو 1989 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، منخفضاً من مستوى 11194 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 9205 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

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وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 317.3 مليار جنيه إلى 257.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 18.8%.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 23.35% فاقداً نحو 256 نقطة وذلك بعدما تراجع مستوى 1096 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 840 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الحالي. وهوى رأس المال لأسهم المؤشر السبعيني من 184.8 مليار جنيه إلى 153.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض تقدر بنحو 17%.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي انخفض بنسبة 20.64%، فاقداً نحو 242 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1172 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 930 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً من 502.2 مليار جنيه إلى 411.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 18.1%.

كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.92% ليصل إلى مستوى 582.06 نقطة. ونزل رأس المال السوقي لأسهم بورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض تقدر بنحو 6.6%.

وبسبب موجة الخسائر العنيف التي طالت غالبية الأسهم المدرجة، فقد أعلنت إدارة البورصة المصرية، قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم بناءً على أسعار إغلاق جلسة أمس الخميس لتصيح 74 شركة.

وبالنسبة للتداول، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 25.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.406 مليار ورقة منفذة على 1144 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 990 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.