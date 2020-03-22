أسهم الخليج تتراجع بوتيرة أقل.. وبورصة أبوظبي تخسر 3.6%

تراجعت أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأحد، تحت ضغط معظمه من البنوك، ولكن بوتيرة أقل، في ظل تدهور التوقعات الاقتصادية للمنطقة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأصاب الوباء العالمي أكثر من 274 ألفا و800 شخص، وأودى بحياة 11 ألفا و389، بحسب أرقام جمعتها رويترز.

وفي دبي، أغلق مؤشر السوق متراجعاً 2.05% إلى 1781 نقطة مع هبوط أسهم أكبر بنوك الإمارة: بنك الإمارات دبي الوطني 4.9%، وانخفاض سهم إعمار العقارية القيادي 4.48%.

موضوع يهمك قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي تبلغ كُلفتها الإجمالية 100 مليار درهم، والتي... موديز: 4 فوائد للبنوك الإماراتية من حزمة المركزي التحفيزية بنوك وتمويل

مؤشر أبوظبي يهبط 3%

ونزل مؤشر أبوظبي 3.61%، إلى 3552 نقطة تحت وطأة هبوط سهم أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول وانخفاض سهم اتصالات

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت يوم الجمعة، أول حالتي وفاة بسبب الفيروس، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية، مضيفة أن كلتا الحالتين كانت تعاني من أمراض بالفعل.

حزمة تحفير بـ100 مليار درهم

ويقول البنك المركزي إنه يعتزم دعم البنوك والشركات في البلاد بحزمة تحفيز حجمها 100 مليار درهم (27 مليار دولار).

سهم أرامكو يهبط 1%

وتراجع المؤشر السعودي عند الإغلاق 1.53% إلى 6171 نقطة بتداولات بلغت 3.4 مليار ريال.

ونزل سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.53%، إلى 28.9 ريال.

أسعار النفط تفقد نصف قيمتها

وفقدت أسعار النفط أكثر من نصف قيمتها في الأسبوعين الأخيرين، متأثرة بتدهور الطلب جراء فيروس كورونا وحرب أسعار بين السعودية وروسيا. والخام الأميركي متداول حاليا بأقل من 23 دولارا للبرميل.

علقت السعودية، التي أعلنت حزمة دعم اقتصادي حجمها 31.93 مليار دولار، جميع الرحلات الجوية الداخلية وحركة الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات 14 يوما من أمس السبت.

وأغلق مؤشر قطر مرتفعاً 0.15%، رغم انخفاض أسهم بنك قطر الوطني 1.38%.

ورصدت قطر 481 حالة إصابة بالفيروس، وقالت يوم السبت إنها ستنشر دوريات وتقيم نقاط تفتيش بعد تطبيق حظر على التجمعات لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأسواق الكويت وسلطنة عمان مغلقة في عطلة عامة اليوم.