الاضطراب المذهل يهبط بالدولار الأميركي

عاود الدولار التراجع صوب أدنى مستوياته لليوم، أمام منافسيه اليوم الاثنين بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنه سيدعم طيفا واسعا من الائتمان، في خطوة غذت موجة صعود للعملات عالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي.

وبعد تيسير كبير للسياسة النقدية هذا الشهر، شمل خفض أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر، قال البنك المركزي الأميركي إنه سيقرض بضمان قروض الطلبة وقروض بطاقات الائتمان ويشتري السندات من كبار أرباب العمل.

رفعت الخطوة العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية مثل الدولار الأسترالي من أدنى مستوياتها لتتحول إلى الصعود ودفعت الدولار للانخفاض 0.5% أمام منافسيه في معاملات متقلبة.

وواصل اليورو مكاسبه ليصعد 0.7% مسجلا 1.07825 دولار، في حين انتعش الدولار الأسترالي أكثر من 1% من أدنى مستوى لليوم إلى 0.58605 دولار أميركي، بزيادة 0.4% عن الإغلاق السابق.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق لدى أواندا أوروبا "ما من شك في أن مجلس الاحتياطي يبذل كل ما بوسعه لكي يجتاز الاقتصاد هذه الفترة من الاضطراب المذهل".