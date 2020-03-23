الليرة التركية تهبط 10% منذ بداية العام مع مخاطر الركود

تراجعت الليرة التركية 0.8% اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2018، إذ من المنتظر أن تمهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البلاد لتباطؤ اقتصادي حاد قد يصيب السياحة والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات الضخم.

موضوع يهمك قال كريم العيطة مستشار استثمار في بنك أوف سنغافورة إن الأسواق العالمية لم تصل إلى القاع بعد حتى الآن.وأضاف في مقابلة مع... خبير: 4 متطلبات رئيسية تحتاجها الأسواق لإيقاف نزيف الخسائر أسواق المال

وبحلول الساعة 1323 بتوقيت غرينتش، بلغت الليرة 6.5985 مقابل الدولار، منخفضة من 6.5480 يوم الجمعة، ومتجهة لسادس هبوط في آخر ثماني جلسات. وفقدت العملة حوالي عشرة بالمئة منذ بداية العام، وهو ما يتماشى مع خسائر 2019 الذي اتسم بالتقلب.

بلغ عدد الوفيات في تركيا جراء فيروس كورونا 30 حالة حتى أمس الأحد، مع تأكد 1236 إصابة. وأوقفت تركيا الرحلات الجوية إلى نحو 70 بلدا، وأغلقت مدارس ومقاهي وحانات وعلقت صلاة الجماعة وأرجأت مباريات ومناسبات رياضية.

وقال متعامل في سوق العملات إن "النزوح العالمي من المخاطر والاتجاه صوب الدولار قوي للغاية بسبب فيروس كورونا. نحن أيضا لا يمكننا تحديد متى ينتهي ذلك"، مشيرا إلى تكبد بعض عملات الأسواق الناشئة الأخرى مثلي خسائر الليرة.

ودفعت أزمة عملة بلغت أوجها في أغسطس 2018 الاقتصاد التركي للركود، لكنه تعافى في الجزء الأخير من العام الماضي. وفقدت الليرة في المجمل 36% من قيمتها في العامين الأخيرين.