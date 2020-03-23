اليوم.. بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة لانضمام "تداول" لمؤشر فوتسي

سيتم اليوم الاثنين بدء تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE Russell) والتي تمثل 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وسيتم التنفيذ على فترتين: الأولى اليوم الاثنين بحسب أسعار إغلاق يوم الخميس الماضي، والفترة الثانية بنسبة 75% خلال شهر يونيو من العام الجاري.

وقامت الصناديق الاستثمارية التابعة لمؤشر "فوتسي راسل" بتنفيذ صفقات شراء بقيمة 1.12 مليار ريال أو ما يعادل 298.6 مليون دولار خلال فترتي المزاد والتداول على سعر إغلاق الخميس الماضي.

وتمت عملية انضمام "تداول" لمؤشر فوتسي راسيل على 5 مراحل، بدأت المرحلة الأولى في مارس 2019 بما يشكل 10% من وزن سوق السعودية.