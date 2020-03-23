خبير: أسهم 16 شركة بالإمارات توفر عائداً يصل إلى 12%

قال طلال طوقان، رئيس الاستثمار في بي اتش مباشر، إن هناك 16 شركة في أسواق الإمارات تعطي عائد توزيع نقدي يتراوح بين 7 إلى 12% مقارنة بسعر السهم حاليا، فيما تقترب الفائدة على الودائع قرابة صفر.

وأضاف في حديثه مع قناة "العربية" أن فترات الركود عادة ما تستمر ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر، وبالتالي فإن الأسعار الحالية مناسبة للمستثمرين طويلي الأجل، أما بالنسبة للمستثمرين قصيري الأجل فإن هناك مخاطر كبيرة نتيجة لحدة التذبذب.

وأوضح أن عمليات تسعير الأسهم الإماراتية بها مغالاة في التراجع، بسبب ارتباطها بالأسواق العالمية ومخاوف انكماش الاقتصاد العالمي.