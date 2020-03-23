خبير: 4 متطلبات رئيسية تحتاجها الأسواق لإيقاف نزيف الخسائر

قال كريم العيطة مستشار استثمار في بنك أوف سنغافورة إن الأسواق العالمية لم تصل إلى القاع بعد حتى الآن.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن مرجعه في ذلك، هو الأزمة المالية العالمية في عام 2007 و2008، عندما قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة إلى صفر%، وهذا لم ينقذ السوق إلى لفترة محدودة، إذ أخذ مؤشر ستاندرد أند بورز في التراجع بنسبة 20% حتى مارس 2019.

وقال إن توقف موجات هبوط الأسواق العالمية مرتبط بأربع عوامل رئيسية وهي استجابة حاسمة ومنسقة عالميا للسياسات المالية والنقدية الرعاية الصحية، وتباطؤ في حالات الإصابة بكورونا، وتخفيف شروط الائتمان، ووجود قيمة عميقة للأسهم والسندات العالمية نظرا لانخفاض رؤية الأرباح المستقبلية.