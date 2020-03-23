كورونا والعزلة.. الذهب يتراجع مع التدافع صوب السيولة

انخفضت أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين إلى تكديس السيولة، في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع عدد حالات العزل على مستوى الدول بسبب فيروس كورونا إلى تهديد إجراءات التحفيز التي ينفذها عدد من البنوك المركزية.



وبحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1488.35 دولار للأونصة، بعد أن صعد 3.1% في الجلسة السابقة بفضل موجة من التحفيز.



وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1491.70 دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".



وتراجعت الأسهم الآسيوية، في الوقت الذي يهدد فيه التيار المتصاعد لعمليات العزل بإرباك الجهود المحمومة لصانعي السياسات لتخفيف أثر ركود عالمي عميق على الأرجح.



وفي هذا السياق، قال كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى شركة أكسي كورب للخدمات المالية ستيفن إينس، إن ثمة مبعث قلق آخر وهو احتمال أن تبيع البنوك المركزية الذهب لتشتري الدولار مع مواصلة العملة الأميركية الارتفاع.





الدولار يستقر قرب أعلى مستوى بـ3 سنوات

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في 3 سنوات مقابل العملات الرئيسية، إذ أدت انخفاضات جديدة في الأسهم العالمية ومخاوف بشأن شح السيولة في ظل تفاقم الأزمة إلى تسارع التدافع صوب النقد.



بالمقلب الآخر، واصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تنفيذ دعم طارئ يوم الجمعة، في الوقت الذي يحسن فيه جهودا مع بقية البنوك المركزية لتخفيف أزمة التمويل الدولاري عالميا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1643.24 دولار، وقفز البلاتين 1.1% إلى 617.86 دولار.. بينما تراجعت الفضة 0.5% إلى 12.52 دولار.