مؤشر الأسهم السعودية يفقد مستوى الـ 6000 نقطة من جديد

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة تداولات الاثنين، متراجعاً بنسبة 2.94% ليفقد 181 نقطة ويغلق عند مستوى 5990 نقطة وبقيمة تداولات فاقت 4 مليارات ريال.

موضوع يهمك سجلت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني في السعودية، أرباحا قبل الزكاة قدرها 15.5مليون ريال بنهاية عام 2019.وبلغت أرباح... المتحدة للتأمين تتحول لربحية فصلية بـ 5.6 مليون ريال شركات

وهبط سهم أرامكو السعودية 1.04% إلى 28.6 ريال بقيمة تداولات بلغت 152.3 مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 217 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معدنية، الوطنية، المتحدة للتأمين، بروج للتأمين، والدوائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسترا الصناعية، تبوك الزراعية، الوطنية للتعليم، الحكير، والحمادي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و10%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، كيان السعودية، الجزيرة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء وسابك، أرامكو السعودية، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 364.94 نقطة ليقفل عند مستوى 5229.04 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 295 ألف سهم تقاسمتها 708 صفقات.

وسيتم اليوم الاثنين بدء تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE Russell) والتي تمثل 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وسيتم التنفيذ على فترتين: الأولى اليوم الاثنين بحسب أسعار إغلاق يوم الخميس الماضي، والفترة الثانية بنسبة 75% خلال شهر يونيو من العام الجاري.

وقامت الصناديق الاستثمارية التابعة لمؤشر "فوتسي راسل" بتنفيذ صفقات شراء بقيمة 1.12 مليار ريال أو ما يعادل 298.6 مليون دولار خلال فترتي المزاد والتداول على سعر إغلاق الخميس الماضي.

وتمت عملية انضمام "تداول" لمؤشر فوتسي راسل على 5 مراحل، بدأت المرحلة الأولى في مارس 2019 بما يشكل 10% من وزن سوق السعودية.