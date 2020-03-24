مكاسب هائلة للأسهم الأميركية.. داو جونز يتخطى 20 ألف نقطة

سجلت الأسهم الأميركية، مكاسب هائلة بدعم التفاؤل بإقرار الكونغرس حزمة إنقاذ عاجلة، قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بقيمة تريليوني دولار دعماً للاقتصاد الأميركي.

وقفز مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت إلى مستويات مرتفعة استعاد معها مستوى 20 ألف نقطة.

وبلغت وفيات كورونا في أميركا 600 وفاة وأكثر من 50 ألف إصابة بالفيروس.

ودعا الرئيس دونالد ترمب، الكونغرس الأميركي إلى تبني خطة الإنعاش الاقتصادي الضخمة لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، الثلاثاء، محذرًا من أضرار المفاوضات طويلة المدى بين الجمهوريين والديمقراطيين على العمال الأميركيين.

وكتب الرئيس الجمهوري في إشارة واضحة لمطالب معينة قدمتها المعارضة الديمقراطية "يجب أن يوافق الكونغرس على الخطة بعيداً عن الترهات اليوم".

وحذر من أنه "كلما طال الوقت ازدادت صعوبة إعادة تشغيل الاقتصاد. سوف يعاني عمالنا".

منذ يوم الجمعة، يشارك أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون والديمقراطيون وممثلو البيت الأبيض في مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة إنعاش عملاقة يمكن أن تحشد نحو 2000 مليار دولار، في حين يخشى من أن يكون أول اقتصاد عالمي قد دخل بالفعل فترة ركود.

وكان من المقرر التصويت مبدئيًا على الخطة، الاثنين، ولكن علقت الجلسة حتى الساعة 10 صباح الثلاثاء (2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش). ولم يحدد موعد للتصويت بعد.

ويقود وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، المفاوضات في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين.