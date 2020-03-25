التحفيز المالي الأميركي يهبط بالدولار 

تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، إذ يعد اتفاق لمساندة الاقتصاد الأميركي مع حزمة تحفيز مالي ضخمة بتخفيف آخر لبعض الطلب الكبير على العملة الصعبة المدفوع بوباء فيروس كورونا.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، إن الحزمة المتوقع أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار، جرى الاتفاق عليها وستخضع للتصويت في وقت لاحق اليوم.

وقفز الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر فوق مستوى 60 سنتا للمرة الأولى في الأسبوع مع إعلان نبأ الاتفاق، ثم واصل مكاسبه إلى 0.6047 دولار أميركي.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.6% لأعلى مستوى في الجلسة عند 1.1834 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي 1% إلى 0.5894 دولار. وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.0819 دولار.

ومقابل سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار 0.2% إلى 101.43. واستقرت العملة الأميركية بصفة عامة مقابل الين الياباني عند 111.17 ين للدولار.

ولم تتضح التفاصيل الدقيقة لمشروع قانون الإنقاذ الأميركي، لكن السيناتور الديمقراطي البارز تشاك شومر قال إنه يشمل مساعدة بقيمة 150 مليار دولار للمستشفيات ودعما بنفس القيمة مجددا إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية.

وعلى الرغم من أن الدولار الأسترالي ارتفع 1.5% في الجلسة، فإنه والإسترليني منخفضان بأكثر من 7% منذ بداية الشهر الجاري، إذ إن كل العملات تقريبا تلقت ضربة بسبب التدافع صوب الدولار الأميركي.