دعم قوي لعملات الأسواق الناشئة.. مصدره خسائر الدولار

تمكنت عملات الأسواق الناشئة من التقاط أنفاسها مع الخسائر التي حققها الدولار الأميركي على الرغم من المحفزات القوية التي أعلنها البنك المركزي الأميركي أمس.

وفي سوق متقلب وخسائر عنيفة تسيطر على كافة الأسواق، حققت عملات الأسواق الناشئة مكاسب ملحوظة تتجاوز 1% خلال تعاملات أمس الثلاثاء مع تعهدات التحفيز ضد أضرار ومخاطر انتشار فيروس "كورونا".

وجاءت مكاسب العملات الناشئة مع خسائر ملحوظة للدولار الأميركي أمام العملات الكبرى على خلفية إعلان الاحتياطي الفيدرالي إجراءات غير مسبوقة من ضمنها شراء كميات غير محددة من الأصول لدعم الأسواق المالية.

وساهمت الجهود التحفيزية في دعم أسواق الأسهم العالمية لتحقق مكاسب ضخمة خلال تعاملات أمس بقيادة الأسواق الأميركية التي سجلت أكبر مكاسب يومية منذ العام 1933.

في سوق العملات، ارتفع الراند الجنوب أفريقي بنحو 2.1% أمام الدولار ليصل إلى مستوى 17.455 راند. كما صعدت الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي بنسبة 1.8% ليسجل سعر صرف الدولار مستوى 6.441 ليرة.

وسجلت عملة روسيا مكاسب تتجاوز 1.4% مقابل الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 78.51 روبل. أيضاً ارتفع سعر الريال البرازيلي بنسبة 1.4% عند مستوى 5.0717 ريال. وحقق البيزو المكسيكي ارتفاعاً بلغت نسبته 1.2% مقابل الدولار إلى مستوى 25.0660 بيزو.

وتراجع الدولار الأميركي أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنحو 0.8% ليرتفع سعر صرف اليورو إلى مستوى 1.0812 دولار.

وانخفض الدولار الأميركي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 2.2% عند مستوى 1.1796 دولار. كما تراجع أمام العملة السويسرية بنحو 0.5% لتتراجع إلى مستوى 0.9799 فرنك.

في المقابل، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الين الياباني بنحو 0.1% مسجلاً مستوى 111.37 ين.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.7% عند مستوى 101.771، ليقل بشكل ملحوظ عن القمة المسجلة خلال تعاملات الجمعة الماضية عند 102.99 وهو أعلى مستوى منذ يناير من العام 2017.