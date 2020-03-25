سوق السعودية تقلص مكاسبها.. ومؤشر أبوظبي يقفز 7.4%

أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على ارتفاع اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت معنويات المستثمرين في أنحاء العالم بفعل تحفيز ضخم بالولايات

المتحدة لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا سريع الانتشار.

وقال مفاوضون اليوم إن أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترمب توصلوا إلى اتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة تخفيف أثر تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا على الحزمة البالغ حجمها تريليوني دولار في وقت لاحق اليوم، ويُتوقع أن يعقبه تصويت في مجلس النواب بعد وقت قصير.

مؤشر أبوظبي يقفز

وفي أبوظبي، قفز المؤشر 7.4 %، ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة، مدعوما بارتفاع 8.1 %، في سهم بنك أبوظبي الأول وزيادة 9.1 %، في سهم اتصالات.

وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 6.4 %، إذ زاد سهم إعمار العقارية 11.5 %، في حيم صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 8.2 %.

وارتفع مؤشر قطر 3.1 %، إذ صعد سهم بنك قطر الوطني 4.8 %.

وصعد المؤشر القياسي السعودي أكثر من 3%، خلال الجلسة لكنه أغلق على ارتفاع 0.2 %فقط. وزاد سهم مجموعة صافولا 4.8 %، بينما أغلق سهم البنك السعودي الفرنسي على زيادة 2.6 %.

تأثير كورونا

فرضت السعودية يوم الاثنين منع تجول لمدة 21 يوما بعد ارتفاع حالات الإصابة. وأعلنت عن أولى الوفيات، وهي في المدينة المنورة، مع تسجيل 205 حالات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 767 حالة.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي الست، ارتفع الإجمالي إلى أكثر من 2250 مع 6 وفيات، إذ سجلت سلطنة عمان 15 حالة إصابة جديدة إضافة إلى أربع في الكويت.

حدت من المكاسب خسائر لسهمي الشركة السعودية للعدد والأدوات ونماء للبتروكيماويات اللذين انخفضا 7.2 % و6.7 % على الترتيب. وأعلنت الشركتان عن تراجعات حادة في أرباحهما السنوية.

وفي مصر، التي أوقفت الأسبوع الماضي جميع رحلات الركاب الجوية التجارية لاحتواء انتشار فيروس كورونا، صعد مؤشر الأسهم القيادية واحدا بالمئة. وزاد سهم الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة التبغ في البلاد 1.3%.

سهم أرامكو

وتفصيلا أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 0.24% بزيادة 14.99 نقطة ليقفل عند مستوى 6208.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.6 مليارات ريال.

وارتفع سهم أرامكو 0.34% إلى 29.6 ريال بتداولات زادت على 593 مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العالمية، وأليانز إس إف، وساب للتكافل، وأمانة للتأمين، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ساكو، ومجموعة فتيحي، ونماء للكيماويات، وأبو معطي، ووقت اللياقة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 7.15%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 514.95 نقطة ليقفل عند مستوى 5288.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1265 صفقة.

مكاسب داو جونز

يأتي هذا الأداء عقب تسجيل المؤشر داو جونز الصناعي الأميركي أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في جلسة واحدة منذ 1933 أمس الثلاثاء.

وارتفع داو 2112.98 نقطة بما يعادل 11.37% ليصل إلى20704.91 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 209.93 نقطة أو 9.38% مسجلا 2447.33 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 557.18 نقطة أو 8.12 بالمئة إلى 7417.86 نقطة.