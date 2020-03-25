كورونا سيدفع سعر الذهب إلى 1800 دولار خلال هذه الفترة

في الوقت الذي كان يهرع فيه المستثمرون إلى أسواق الأصول والملاذات الآمنة هروباً من أسواق الأصول الخطرة، لكن الخسائر العنيفة التي طالت غالبية الأسواق ومن بينها المعدن النفيس خلال الأيام الماضية دفعت إلى التشكيك في هذه النظرية.

لكن مذكرة بحثية حديثة لبنك "غولدمان ساكس"، قال فيها إن المخاوف التضخمية التي أثارتها استجابة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتفشي وانتشار فيروس "كورونا" يجب أن تدعم أسعار الذهب هذا العام باعتباره الملاذ الأخير.

وأوضح أنه بالمقارنة مع الطبيعة المالية لاستجابة السياسة الحالية لفيروس كورونا، نعتقد أن المخاوف التضخمية مع بدء الدولار بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق سوف يهيمن على تضخم الأصول المالية الذي كان سمة من سمات العقد الماضي.

وتوقع البنك الاستثمار الأميركي، أن معدن الذهب الذي يعتبر مجالاً للتحوط ضد التضخم سيصل إلى مستوى 1800 دولار للأوقية خلال الـ12 شهراً المقبلة. وقفزت أسعار الذهب بأكثر من 100 دولار خلال تعاملات أمس لتصل إلى مستوى 1672 دولار.

وربط البنك بين قفزة أسعار الذهب وبين ما أعلنه البنك المركزي الأميركي، أمس، بشأن إجراءات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد المتدهور من وباء الكورونا.

وأوضح "غولدمان ساكس" أنه بعد انحسار أزمة "كوفيد -19"، هناك احتمال للتحسن في نمو الأسواق الآسيوية الناشئة، ومن المرجح أن يؤدي هذا النمو الذي تحركه الصين إلى مخاوف ثانوية بالنظر إلى الانكماش الحاد المتوقع في النفط وإمدادات السلع الأخرى.

وعند تسوية تعاملات أمس، قفزت أسعار الذهب بأكثر 93 دولاراَ، مستفيداً من تلك الإجراءات التي أعلنها بنك الاحتياطي الفيدرالي إضافة إلى إغلاق مناجم الذهب. وتأتي مكاسب المعدن الأصفر مع خسائر ملحوظة للدولار لكن وسط ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية خلال الجلسة.

حيث أعلن الفيدرالي الأميركي، شراء أصول بكميات غير محددة، كما قرر شراء سندات الشركات لأول مرة، وهي قرارات من شأنها دعم الاقتصاد المتضرر من الكورونا. وساهمت هذه الإجراءات في تعليق عملية بيع "كل شيء من أجل السيولة النقدية" وسط ذعر كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 6% ليصل إلى 1660.80 دولار للأوقية بمكاسب 93.20 دولار، بعد أن وصل إلى مستوى 1693.50 دولار للأوقية. وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 4.7% أو ما يوازي 72.80 دولار مسجلاً 1626.04 دولار للأوقية.

وحقق المعدن الأصفر أكبر مكاسب يومية من حيث القيمة الدولارية على الإطلاق، وأكبر ارتفاع يومي من حيث النسبة المئوية منذ 11 عاماً.