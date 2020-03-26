السوق السعودية تنهي جلسة الخميس على مكاسب بـ 2%

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 118.27 نقطة ليقفل عند مستوى 6326.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 145 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 162 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 23 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات أسمنت أم القرى، وتشب، وأسمنت اليمامة، وأسمنت العربية، ومشاركة ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكيميائية، وعناية، والوطنية، وجاكو، وريدان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.98%.

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فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسيرا، وأسمنت المدينة هي الأكثر نشاطا بالكمية، وسجلت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، وسيرا الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 222.85 نقطة ليقفل عند مستوى 5511.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 195 ألف سهم تقاسمتها 606 صفقة.

الأكثر ارتفاعا

وحقق سهم الأبحاث والتسويق أعلى ارتفاع بدعم من النتائج المالية التي أظهرت تضاعف الأرباح في 2019 بنحو 2.9 مرة. وارتفع السهم بنسبة 8% ليصل إلى 4.2 ريال.

ويشهد سهم مصرف الإنماء أكبر نشاط في السوق، وارتفع بنسبة 2.49% إلى 19.8 ريال، كما جاء سهم أرامكو في المرتبة الثانية من حيث الأنشط بالسوق محققا ارتفاعا قدره 1% ليصل إلى 29.9 ريال.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.8% إلى 3811.44 نقطة، بعد تراجع أسهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 4.17% ليصل إلى 9.87 درهم. وتراجع أيضا مؤشر سوق دبي بنسبة 1.6% إلى 1793.74 نقطة.

مكاسب في الكويت

وشهد مؤشر السوق الأول الكويتي تراجعا طفيفا قدره 0.17% ليصل إلى 5333 نقطة بعد مرور ساعة ونصف من التداولات. وحقق مؤشر سوق البحرين ارتفاعا طفيفا قدره 0.05% ليصل إلى 1385.76 نقطة.

يأتي هذا الأداء عقب صعود المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي، بنهاية تداولات أمس.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 482.38 نقطة بما يعادل 2.33% ليصل إلى 21187.29 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 27.66 نقطة أو 1.13% مسجلا 2474.99 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 33.56 نقطة أو 0.45% إلى 7384.30 نقطة.