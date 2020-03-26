الذهب يهبط 0.8% مع استمرار التدافع نحو السيولة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ طغت توقعات بارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية بسبب تفشي فيروس كورونا على حزمة تحفيز اقتصادي أميركية هائلة، وأبقت على التدافع صوب السيولة بين المستثمرين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1600.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 0508 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض 1% في وقت سابق من الجلسة.

وقال إليا سبيفاك، محلل سوق الصرف في ديلي فيكس "لا توجد قصة نمو إيجابي هنا لحين استئناف الشركات لعملها، وقد يشهد ذلك تراجعا لجميع تلك الأصول، والتي استفادت من إعلان التحفيز (مؤخرا) من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، بما في ذلك الذهب مجددا".

ودعم مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار يهدف لمساعدة العاملين المتعطلين عن العمل والصناعات التي تضررت جراء انتشار فيروس كورونا، وكذلك تقديم مليارات الدولارات لشراء معدات طبية تشتد الحاجة إليها.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية، لكن المكاسب كانت محدودة، إذ تشتت المستثمرون بين ارتياح إزاء تمرير الحزمة في مجلس الشيوخ، ومخاوف بشأن ما إذا كانت كافية للتصدي للعاصفة القادمة.

وأعلن المركزي الأميركي يوم الاثنين أنه سيشتري سندات بأعداد مفتوحة وسيساند القروض المباشرة للشركات في أحدث سلسلة من الخطوات على صعيد السياسة التي جرى اتخاذها على مدى الأيام العشرة الفائتة لتهدئة الأسواق ودعم الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في التعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 2247.57 دولار للأوقية بحلول الساعة 0621 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع نحو 20% في الجلسة السابقة حين سجل أفضل مكسب يومي منذ 1997، إذ فاقم إعلان حالة عزل في جنوب إفريقيا، وهي منتج كبير للمعدن، المخاوف بشأن الإمدادات.

ونزل البلاتين 1.5% إلى 726.77 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 14.29 دولار للأوقية.