بلاك روك: نفضل إعادة التوازن في الأصول "عالية المخاطر"

قالت بلاك روك لإدارة الأصول، اليوم الخميس، إن موجة البيع التي تشهدها السوق أتاحت للمستثمرين على المدى الطويل قيمة كبيرة، وأبلغت عملاءها بأنها تفضل في الوقت الحالي "إعادة التوازن في الأصول عالية المخاطر".



وفي مجال الأسهم، قالت الشركة إنها تفضل الأسواق الأميركية بسبب قوة استجابة واشنطن على صعيد السياسة وجودة السوق، بحسب ما ورد في "رويترز".



وأضافت بلاك روك "تمثل الإجراءات غير المسبوقة نمط الاستجابة الحاسمة على صعيد السياسة الذي ندعو إليه، وتمهد لتعاف اقتصادي في نهاية المطاف".

أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع يوم الأربعاء مشروع قانون بتريليوني دولار يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

وبعد مفاوضات صعبة اتفق المجلس المنقسم بشدة ومرر مشروع القانون بتأييد 96 صوتا دون أصوات رافضة، مما أدى لإرسال حزمة التحفيز الهائلة إلى مجلس النواب ليصوت عليها غدا الجمعة.

موضوع يهمك أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع يوم الأربعاء مشروع قانون بتريليوني دولار يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات... "الشيوخ" الأميركي يقر خطة التريليوني دولار لتحفيز الاقتصاد اقتصاد

ووعد الرئيس دونالد ترمب، الذي ساعد كبار مساعديه في التفاوض على الإجراء الذي يدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، بتوقيع مشروع القانون بمجرد وصوله إلى مكتبه. وقال للصحفيين أمس الأربعاء "سأوقعه فورا".

تشمل حزمة الإنقاذ، التي من شأنها أن تكون أكبر حزمة على الإطلاق يوافق عليها الكونغرس، تمويلا بقيمة 500 مليار دولار لمساعدة الصناعات المتضررة بشدة ومبلغا مماثلا كمدفوعات مباشرة لملايين الأسر الأميركية بما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار.

كما سيقدم التشريع 350 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة و250 مليار دولار لتوسيع نطاق مساعدات البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية.

تهدف الحزمة لإغراق الاقتصاد بالسيولة في محاولة لكبح أثر الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص في الولايات المتحدة وأصيب به ما لا يقل عن 60 ألفا آخرين.