قلق كورونا يتغلب على آمال التحفيز.. وأسهم أوروبا وآسيا تهوي

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت على مدى جلستين متتاليتين، إذ طغى الانتشار السريع لفيروس كورونا ومخاوف بشأن ركود عالمي كبير على التفاؤل إزاء اتفاق تحفيز أميركي تاريخي بقيمة تريليوني دولار.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، 2% بحلول الساعة 08:03 بتوقيت غرينتش، مع انخفاض الأسهم الألمانية 1.8%، إذ أظهر مسح أن معنويات المستهلكين في أكبر اقتصاد بأوروبا تراجعت بشدة لأدنى مستوياتها منذ 2009.

كما نزلت الأسهم الإيطالية والإسبانية بما يتراوح بين 2.2% و2.5%، مع تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا بفيروس كورونا 7500، بينما ارتفع العدد في إسبانيا إلى ما يزيد عن 3400 متجاوزا إجمالي معدل الوفيات في الصين، بحسب ما ورد في "رويترز".

ونزل سهم ديكسون كارفون البريطانية للأجهزة الكهربائية 2%، بعد أن حذرت من أنها لن تحقق توقعاتها للأرباح والديون في 2019 – 2020، مع تسبب تفشي الفيروس في إجبارها على إغلاق متاجرها في المملكة المتحدة وأيرلندا واليونان.



أسهم اليابان تنخفض مع تنامي المخاوف

بالمقابل، تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس عقب مكاسب ضخمة حققتها على مدى 3 أيام، بعد أن أدى ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى تأجيج المخاوف بشأن قيود محلية أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 4.51% إلى 18664.60 نقطة.

وكان قد ارتفع 18% في الجلسات الثلاث الماضية، بما في ذلك صعود بنسبة في الجلسة8% السابقة وهو أكبر مكسب منذ 2008.

وقاد الارتفاع مجموعة من العوامل، بما في ذلك مشتريات من أرصدة عامة محلية وآمال بشأن تحفيز أميركي كبير، وهو ما حفز البائعين على التخلي عن مراكزهم.







المعنويات تدهورت وإغلاق محلي

لكن المعنويات تدهورت بعد أن طلبت حاكمة طوكيو في وقت متأخر من أمس الأربعاء من السكان تجنب الخروج غير الضروري حتى 12 أبريل/نيسان، محذرة من خطر زيادة ضخمة في الإصابات بالعاصمة اليابانية.

وفي مؤشر على ما هو قادم، خسر سهم دار التجارة ماروبيني 11.8% بعد أن توقعت تسجيل خسارة صافية قياسية بقيمة 190 مليار ين (1.7 مليار دولار) في السنة المنتهية في مارس/آذار، في الوقت الذي أدى فيه الوباء إلى انخفاض غير مسبوق في سعر النفط وتراجعات في بقية السلع الأولية.

وتسبب تحذير ماروبيني في الإضرار بشركات منافسة، مثل ميتسوبيشي كورب التي انخفض سهمها 2.5% وميتسوي التي تراجعت أسهمها 5.9% وايتوشو التي انخفضت 4.2%.





سهم "سوفت بنك" يهوي 9.4%

وهوى سهم مجموعة سوفت بنك 9.4% بعد أن خفضت موديز تصنيفها لديون المجموعة بواقع درجتين إلى "‭Ba3‬" مما دفع شركة التكنولوجيا العملاقة لطلب سحب التصنيف.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.8% إلى 1399.32 نقطة.