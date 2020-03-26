"تداول" تعدل موعد إفصاحات المصدرين لتبدأ 1:20 مساء

قالت السوق المالية السعودية "تداول" إنه يمكن للمُصدرين الإفصاح على الموقع الإلكتروني لتداول بعد إغلاق السوق وذلك ابتداءً من الساعة 1:20 مساءً، مع تقليص عدد ساعات التداول.

كانت "تداول" قد أعلنت تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية بشكل مؤقت لتكون من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً وذلك ابتداءً من يوم الخميس 2\8\1441هـ الموافق 26\3\2020م.

وذكرت تداول في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن جلسات التداول على النحو التالي:

- الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح): من 09:30 صباحاً إلى 10:00 صباحاً

- الجلسة الثانية (السوق مفتوح - تنفيذ): من 10:00 صباحاً إلى 01:00 مساءً

- الجلسة الثالثة (مزاد الإغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 01:00 مساءً إلى 01:10 مساءً

ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة.

- الجلسة الرابعة (التداول على سعر الإغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 01:10 مساءً إلى 01:20 مساءً (ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة).

- الجلسة الخامسة (السوق مغلق): للأوراق المالية المدرجة من 01:20 مساءً إلى 02:00 مساءً – (ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة حيث سيكون من 01:00 مساءً إلى 02:00 مساءً).

وأكدت "تداول" على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية، حيث تعمل دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

وطمأنت تداول كافة المتعاملين في السوق من قدرتها للوصول لأنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات.