الذهب يتراجع لـ1624 دولاراً للأونصة بفعل جني أرباح

تراجع الذهب اليوم الجمعة، إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2008، إذ تسبب ارتفاع قياسي في طلبات إعانة البطالة الأميركية بسبب فيروس كورونا في تغذية الآمال بمزيد من التحفيز لكبح الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

في غضون ذلك يتجه البلاتين والبلاديوم المستخدمان في الحفز الذاتي لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي على الإطلاق، إذ أدت حالة الإغلاق في جنوب إفريقيا وهي منتج كبير إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1624.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 0616 بتوقيت غرينتش، بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب. ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1643.30 دولار للأونصة.

وربح المعدن الأصفر ما يزيد عن 8.4% منذ بداية الأسبوع الجاري، بدعم من بيانات أميركية ضعيفة وإجراءات تحفيز اقتصادي غير مسبوقة اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وقال ستيفن إينس كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية "لا أري أي سبب حقيقي لبيع الذهب في الوقت الراهن بخلاف احتمال جني الأرباح قبل نهاية الأسبوع".



وأضاف "كل شيء ما زال جيدا للذهب باستثناء الحاجة المذعورة لبيع من أجل الحصول على السيولة".

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، إنها تتوقع أن يقر المجلس مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار للتخفيف من أثر الفيروس حين يجتمع اليوم، عقب موافقة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء.

وارتفعت الأسهم الآسيوية، إذ يراهن المستثمرون على أن صانعي السياسات سينفذون المزيد من إجراءات التحفيز لمكافحة الوباء بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى مستوى قياسي عند 3.28 مليون الأسبوع الماضي.

وقال أفتار ساندو مدير أول للسلع الأولية لدى فيليب للعقود الآجلة إن البيانات داعمة للذهب، إذ إنها تغذي التوقعات بمزيد من الإجراءات المالية، والمزيد من التيسير الكمي وتحركات أخرى من جانب المركزي الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.8% إلى 2373.08 دولار للأونصة، بعد أن زاد أكثر من 44% منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما صعد البلاتين 1.7% إلى 748.51 دولار للأونصة وربح 22% في الأسبوع الجاري.

وارتفعت الفضة 1% إلى 14.54 دولار للأونصة وتتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ 2008.