السعودية..نجاح طرح مارس لصكوك محلية بـ15.5 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2020 ببرنامج صكوك محلية بالريال.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 15,568 مليار ريال سعودي. وحقق الإصدار نجاحا بحجم طلبات ارتفع بنسبة 246٪ مقارنة بطرح فبراير و بنسبة 132٪ مقارنة بطرح شهر يناير.

وأشار البيان إلى أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح، حيث تبلغ الأولى 170 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,743 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025.

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وتبلغ الشريحة الثانية 504 ملايين ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,346 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030.

يشار إلى أن الشريحة الثالثة تبلغ 14,894 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14,894 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2050.