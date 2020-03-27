تراجع حاد للأسهم الأميركية مع تنامي المخاوف من كورونا

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل حاد عند الافتتاح اليوم الجمعة، بعد موجة صعود لثلاث جلسات هي الأفضل للمؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي في نحو 100 عام، مع عودة المخاوف حيال الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا سريع الانتشار إلى الواجهة.



ونزل داو 653.70 نقطة بما يعادل 2.90% إلى 21898.47 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 74.0 نقطة أو 2.82% مسجلا

2555.87 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 243.29 نقطة أو 3.12% إلى 7554.25 نقطة.