هكذا أغلقت الأسهم الأميركية على أعتاب حزمة التحفيز

تراجعت الأسهم الأميركية بجلسة نهاية الأسبوع منهية موجة صعود دامت لثلاث جلسات مع تجدد الشكوك حيال مصير الاقتصاد الأميركي وارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

اختتمت الأسهم الأميركية، جلساتها الجمعة على انخفاض تجاوز 4%.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 915.39 نقطة بما يعادل 4.06% إلى 21636.78 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 88.6 نقطة أو 3.37% ليسجل 2541.47 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 295.16 نقطة أو 3.79% إلى 7502.38 نقطة.

ووافق مجلس النواب الأميركي، الجمعة، على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار - الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة - لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، وسارع الرئيس دونالد ترمب إلى توقيعها كي تصبح قانونا ساريا.

وكانت الحزمة نالت موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية بالإجماع تقريبا يوم الأربعاء. ويسلط الدعم النادر من كلا الحزبين في الكونغرس للإجراء الضوء على مدى الجدية التي يتعامل بها المشرعون مع الجائحة العالمية في الوقت الذي يعاني فيه الأميركيون ويواجه فيه نظام الرعاية الصحية خطر الانهيار.