ارتفاع جماعي للبورصات الخليجية مع خطوات احتواء كورونا

ارتفعت معظم بورصات الشرق الأوسط، اليوم الأحد، مع فرض الدول إجراءات صارمة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا إلى جانب ضخ السلطات مليارات الدولارات، لكن بورصة قطر تراجعت عقب تسجيل أول حالة وفاة في الدولة بسبب الفيروس.



وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 2.9%، يقوده ارتفاع أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 6.2% وسهم اتصالات 3.2%، بحسب ما ورد في "رويترز".



وزاد مؤشر دبي 1.3%، حيث قفز سهم إعمار العقارية 5.7% ودبي للاستثمار 3.7%.

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وأعلنت دبي، مركز الأعمال والسياحة بالمنطقة، وقف جميع رحلات الركاب لمطاراتها الرئيسية باستثناء رحلات الإجلاء.



وفي الأسبوع الماضي، أقرت حكومة الإمارات مبلغا إضافيا 16 مليار درهم (4.36 مليار دولار) ضمن حزمة تحفيز بقيمة إجمالية 126 مليار درهم لمواجهة تفشي المرض.





البورصة السعودية تغلق مرتفعة

وأغلقت البورصة السعودية مرتفعة 0.8% لتواصل مكاسب الجلسة السابقة. وزاد سهم مصرف الراجحي 1.9%، في حين ارتفع جبل عمر 4.8%.

موضوع يهمك قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن قرار البنك المركزي المصري المتعلق بوضع حد مؤقت للسحب والإيداع من... الأهلي المصري للعربية: هؤلاء يستفيدوا من مبادرة تأجيل سداد القروض بنوك وتمويل

وقالت المملكة اليوم إنها مددت لأجل غير مسمى تعليق رحلات الركاب الدولية والعمل بالقطاعين العام والخاص، في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا.

الأسهم القطرية تتكبد خسائر

وفي قطر، فقد المؤشر 0.6%. وأغلقت معظم الأسهم منخفضة، بما فيها صناعات قطر الذي فقد 1.4%.



وأمس السبت، سجلت قطر أول حالة وفاة من الفيروس إلى جانب 28 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 590، بحسب وزارة الصحة.

المؤشر المصري يتراجع 1.5%

وخارج الخليج، تراجع المؤشر المصري الرئيسي 1.5%. وتراجع سهما البنك التجارة الدولي والقابضة المصرية الكويتية 2.2%.



وأصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، قرارا بوضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، في خطوة تهدف على ما يبدو للسيطرة على التضخم وتخزين السلع، مع تنامي المخاوف يشأن انتشار فيروس كورونا.