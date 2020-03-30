أسهم أوروبا تتراجع مع تزايد المخاوف الاقتصادية بسبب العزل

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين مع تزايد المخاوف المتعلقة بالضرر الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا وتمديد عدة دول عزلا شبه كلي لكبح انتشار المرض الذي يشبه الإنفلونزا.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% بحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش، وتصدرت أسهم الطاقة والصناعات والسفر والترفيه قائمة القطاعات المتراجعة.

ونزل القطاع المصرفي 2.5% مرة أخرى، لتتجاوز خسائره الشهرية 28 بالمئة، وكان أوني كريديت وآي.إن.جي وإيه.بي.إن امرو ضمن أول مجموعة من البنوك تمتثل لمناشدة البنك المركزي الأوروبي بتجميد توزيعات الأرباح في محاولة لتعزيز الائتمان.

وفي مؤشر جديد على تأثر الشركات بالوباء، تراجع سهم مجموعة إيه.بي.بي السويسرية الهندسية 5.7 بالمئة بعد إصدار تحذير يتعلق بالأرباح وقولها إن جميع أنشطتها ستعاني في الربع الأول.