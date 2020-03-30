جي بي مورغان: الأصول عالية المخاطر وصلت لأدنى المستويات

أشار جي بي مورغان إلى أن معظم الأصول عالية المخاطر وصلت إلى أدنى المستويات التي قد تشهدها خلال الركود الذي يجتاح اقتصادات العالم، مستثنياً النفط وبعض عملات الأسواق الناشئة.

واستند جي بي مورغان على ثلاثة أدلة في توقعاته وهي وصول أسعار الأصول مرتفعة المخاطر مثل الأسهم لمستويات أسعار شهدتها سابقا خلال فترات الركود، إضافة إلى بدء تغيير المستثمرين لمراكزهم، وانطلاق خطط تحفيز اقتصادي غير اعتيادية.

وتوقع البنك الأميركي استمرار تقلبات الأسواق عالية المخاطر طالما تسبب كورونا بحالة من عدم اليقين حول مدة الركود الذي تسببه الفيروس.

وتوقع جي بي مورغان تداول الأصول عالية المخاطر عند مستويات أعلى من المستويات الحالية في الربع الثاني من هذا العام.