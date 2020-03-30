كورونا يمسح 5.5 تريليون دولار من الأسواق.. أين تستثمر أموالك؟

مسحت المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا 5.5 تريليون دولار من قيمة أسواق الأسهم الآسيوية منذ العشرين من يناير.

هذه الخسائر دفعت بعض المصارف العالمية لرؤية فرصا استثمارية في الوقت الراهن.

وقد نصح بنك UBS بالنظر إلى الشركات ذات التقييمات المنخفضة لا سيما في مجال ألعاب الفيديو والتجارة الإلكترونية وتوصيل الأطعمة.

كما أوصى البنك بالنظر إلى الأسهم العقارية الصينية المدرجة في هونغ كونغ إضافة إلى الأسهم اليابانية في مجال الأتمتة والآلات والشركات ذات الصلة بتقنيات الجيل الخامس.

أما بنك HSBC فيوصي بالنظر إلى الشركات التي لديها ربحية أعلى من المتوسط ​وميزانية عمومية قوية، إضافة إلى القدرة على دفع توزيعات مستقرة وتتمتع بحضور قوي لعلامتها التجارية.

وقد حدد البنك مثل هذه الشركات في قطاعات الاستهلاك والتكنولوجيا والاتصالات في آسيا وكذلك شركات العقار الصينية.