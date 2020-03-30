خبير مصري عالمي يقدم نصائح شراء الأسهم والاستثمار بزمن كورونا

قال رئيس المستشارين الاقتصاديين بشركة إليانز محمد العريان إن على المستثمرين الآن شراء الأسهم، وليس وثائق صناديق المؤشرات، لأن هناك المزيد من التذبذب بالأسواق قادم بسبب فيروس كورونا.

ويتمتع الأميركي العريان، والمصري الأصل بسمعة كبيرة في الأوساط الاقتصادية العالمية.

وأضاف العريان أن وقت "بيع كل شيء" انتهى منذ أسابيع قليلة مضت، ولكن "الصورة الواضحة الكاملة" لم تأت بعد.

وأكد في لقائه مع شبكة سي إن بي سي العالمية على أن الوقت الحالي يتطلب الانتقائية لما يقوم المستثمرون بشرائه وبيعه.

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وأوضح العريان أن المستثمرين يجب عليهم بيع أسهم الشركات التي قد تواجه بشكل كبير خط الإفلاس بسبب الصدمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

وتوقع العريان أن تكون هناك حالات إفلاس، والتي قد تدمر الهيكل المالي بالكامل.

ومع ذلك، يرى العريان أن هناك بعض الأسهم التي يمكن شراؤها الآن، خاصة أسهم الشركات التي لديها موازنات قوية، وتلك التي لديها سيولة مالية كبيرة.

5.5 تريليون خسائر

وفي سياق متصل مسحت المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا 5.5 تريليون دولار من قيمة أسواق الأسهم الآسيوية منذ العشرين من يناير.

هذه الخسائر دفعت بعض المصارف العالمية لرؤية فرصا استثمارية في الوقت الراهن.

وقد نصح بنك UBS بالنظر إلى الشركات ذات التقييمات المنخفضة لا سيما في مجال ألعاب الفيديو والتجارة الإلكترونية وتوصيل الأطعمة.

كما أوصى البنك بالنظر إلى الأسهم العقارية الصينية المدرجة في هونغ كونغ إضافة إلى الأسهم اليابانية في مجال الأتمتة والآلات والشركات ذات الصلة بتقنيات الجيل الخامس.

أما بنك HSBC فيوصي بالنظر إلى الشركات التي لديها ربحية أعلى من المتوسط ​وميزانية عمومية قوية، إضافة إلى القدرة على دفع توزيعات مستقرة وتتمتع بحضور قوي لعلامتها التجارية.

وقد حدد البنك مثل هذه الشركات في قطاعات الاستهلاك والتكنولوجيا والاتصالات في آسيا وكذلك شركات العقار الصينية.