بنوك دبي تنفذ إجراءات احترازية بدءاً من أول أبريل

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن بنوك دبي ستتخذ إجراءات لدعم العملاء، بهدف التخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقالت الوكالة، نقلاً عن توجيهات للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات، إن الإجراءات تشمل طرح خطط سداد مرنة وإلغاء فوائد وتكاليف إضافية وتخفيض رسوم، وتُنفذ في الفترة من أول أبريل حتى 30 يونيو.