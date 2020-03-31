رغم تراجعه.. الذهب على مسار تحقيق مكاسب فصلية للمرة السادسة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وصعود الأسهم بفضل آمال بتعافي الأنشطة الاقتصادية الصينية.

لكن الطلب على المعدن الأصفر، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً في ظل مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا، أبقته على مسار تحقيق مكاسب فصلية للمرة السادسة على التوالي، وفق ما ورد في "رويترز".



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1615.61 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت أسعار الذهب خلال الربع الحالي بنسبة 6.5%، وزادت بنسبة 2% هذا الشهر. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1615.30 دولار للأونصة.

مجددا.. علاقة سلبية بين الذهب والأسهم

وفي هذا السياق، قال كبير خبراء السوق في أكسي كورب ستيفن إينز "الدولار والعائدات والأداء الأفضل لأسواق الأسهم يشكلون ضغوطا على الذهب"، مضيفا أن العلاقة السلبية بين الأسهم والذهب بدأت في التشكل من جديد.



وحقق الدولار مكاسب أمام العملات الرئيسية المنافسة، مع استعداد المستثمرين لفترة مطولة من الضبابية، ومع تشديد الحكومات لقيود كورونا وتدشينها لتدابير نقدية ومالية للتخفيف من تبعات انتشار الوباء.

أسواق الأسهم الآسيوية ترتفع

كما ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية مدفوعة ببيانات مصانع إيجابية صادرة من الصين عززت الآمال في تعافي الأنشطة الاقتصادية.

كما تبعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، الأطول أجلا، الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأسهم أمس الاثنين، مع إجراء الحكومة الأميركية لمحادثات مع شركات الرعاية الصحية من أجل إنتاج ضخم لأمصال محتملة لفيروس كورونا.

ومما زاد أيضا من الضغط على أسعار الذهب، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيتوقف عن شراء الذهب اعتبارا من الأول من أبريل دون أن يعطي تفسيرا للقرار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.1%، مسجلا 724.15 دولار للأونصة، ولكنه في طريقه لتسجيل أكبر خسارة فصلية بالنسبة المئوية منذ 2008.



وتراجع البلاديوم 0.7% إلى 2311.73 دولار للأونصة، بينما هبطت الفضة 0.1% إلى 14.10 دولار وهي في سبيلها لتسجيل أسوأ تراجع فصلي منذ يونيو حزيران 2013.