غداً إدراج أدوات دين حكومية بـ14.8 مليار ريال في "تداول"

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية بنحو 14.89 مليار ريال، على أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية بدءا من يوم غد الأربعاء.



كما أعلنت "تداول" الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية من فئة سبق إدراجها، وفقا لقواعد الإدراج، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 673.6 مليون ريال التالية تفاصيلها: زيادة في إصدار رقم 10-10-2019 (رمز تداول:5282) بقيمة 504.1 مليون ريال ليصل إلى نحو 8.35 مليار ريال. زيادة في إصدار رقم 05-10-2019 (رمز تداول:5281) بقيمة 169.5 مليون ريال ليصل إلى نحو 2.74 مليار ريال، وبينت أنه سيتم إدراج الزيادة بدءا من اليوم.