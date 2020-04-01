التمويل الدولي: 83.3 مليار دولار هجرت الأسواق الناشئة في مارس

قال معهد التمويل الدولي، إن تقديراته تشير إلى خروج نحو 83.3 مليار دولار من الأسواق الناشئة خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف المعهد، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، اطلعت العربية.نت عليه، إن أسواق الأسهم والسندات بالدول الناشئة شهدت خروج رؤوس أموال قدرها 83.3 مليار دولار الشهر الماضي، منها 52.4 مليار دولار من أسواق الأسهم و31 مليار دولار من السندات.

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وأشار إلى أن صافي تدفق رؤوس الأموال جاء موجبا في شهر فبراير بقيمة 200 مليون دولار فقط.

وأوضح أن صافي التدفق للخارج من أسواق السندات البالغ 31 مليار دولار يعد ثاني أكبر تدفق شهري للخارج، مشيرة إلى أن أكبر تدفق خارجي من أسواق السندات حدث في أكتوبر 2008.

وأشار إلى أن خروج الاستثمارات من أسواق الأسهم الشهر الماضي جاء بقيادة الصين التي شهدت خروج نحو 12.3 مليار دولار من أسواق أسهمها، فيما شهدت باقي الأسواق الناشئة خروج 40.1 مليار دولار.

وعزى التقرير هذا الأمر إلى انتشار فيروس كوفيد 19، والذي صاحبه تراجع كبير في أسعار النفط.