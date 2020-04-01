بالأرقام.. خسائر عنيفة وصادمة للأسهم المصرية بالربع الأول

خيم التراجع على مؤشرات بورصة مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، بضغط آثار وتداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد وانتشار حالة الفزع والرعب بين المستثمرين.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال الربع الأول من العام الحالي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 175.4 مليار جنيه متراجعاً بنسبة 24.76%، وذلك بعدما انخفض من مستوى 708.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر الماضي إلى مستوى 532.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر مارس الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 31.28% فاقداً نحو 4368 نقطة خلال تعاملات الربع الاول من العام 2020، وذلك بعدما انخفض من مستوى 13961 نقطة في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر الماضي إلى مستوى 9593 نقطة في إغلاق تعاملات الربع الأول من العام الحالي.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 26.8% متراجعاً من مستوى 1358 نقطة في بداية تطبيقه، إلى مستوى 994 نقطة في تعاملات نهاية مارس الماضي فاقداً نحو 364 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي هوى بنسبة 26.32% فاقداً نحو 368 نقطة، وذلك بعدما هوى من مستوى 1398 نقطة في نهاية تعاملات ديسمبر الماضي إلى مستوى 1030 نقطة في نهاية تعاملات الربع الأول من العام الحالي.

وبالنسبة لتعاملات شهر مارس الماضي فقط، فقد تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 26.25% كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 17.72%، وأيضاً تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 21.37%.

وتراجع رأس المال السوقي خلال تعاملات شهر مارس بنحو 134.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 20.1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من مستوى 366.2 مليار جنيه إلى 275.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 24.8%، وانخفض رأس المال السوقي لأسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.6 مليار جنيه إلى 163 مليار جنيه بنسبة انخفاض 18.7%.

كما تراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً من 566.8 مليار جنيه إلى 438.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 22.6%، ونزل رأس المال السوقي لأسهم بورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 10.3%.

وأشارت بيانات البورصة المصرية إلى ارتفاع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 126.6 مليار جنيه خلال شهر مارس، حيث بلغت كمية التداول نحو 5.509 مليار ورقة منفذة على 520 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 39.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.159 مليار ورقة منفذة على 391 ألف عملية خلال تعاملات الشهر الماضي.