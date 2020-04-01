كورونا.. هذه حصيلة خسائر أسواق العالم بالربع الأول 2020

أنهت الأسواق الآسيوية والعربية تداولاتها للربع الأول من العام على تراجعات قياسية وذلك نتيجة لتأثير انتشار فيروس كورونا في العالم.

وكان من الغريب تراجع الأسواق الصينية منبع الفيروس بأقل من الأسواق العالمية الأخرى، فقد أنهى مؤشر شنغهاي تداولاته للربع الأول على تراجع بـ8.5% فقط.

في حين تراجع مؤشر توبكس الياباني بـ18.5% مقابل ما يقرب من 17% لمؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، وأكثر من 20% لمؤشر كوزبي الكوري الجنوبي.

موضوع يهمك أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة اليوم الأربعاء مرتفعاً 0.98% بزيادة 64.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6569.3 نقطة... سوق السعودية تخالف اتجاه بورصات الخليج ومؤشرها يرتفع 1% أسواق المال

وأنهت السوق السعودية تداولاتها الربعية على تراجع تجاوز 22%، في حين تراجع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 35% مقابل ما يقرب من 27% لمؤشر سوق أبوظبي المالي.

وأنهى مؤشر الكويت الأول الربع الأول على تراجع يلامس 23%، ولم يكن الوضع أفضل حالاً في قطر، حيث اختتم المؤشر تداولات الربع الأول على تراجع بـ21%.

الجدير بالذكر أن أسعار النفط تراجعت بأكثر من 60% منذ بداية العام.

وتأتي هذه التراجعات على وقع تأثير انتشار فيروس كورونا والشلل الاقتصادي المرتبط بهذا الانتشار في حين اعتمدت الدول حزمات مالية تريليونية في محاولة منها لتحييد الفيروس وتحفيز اقتصادها في مواجهة هذا الوباء.

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كورونا يتسبب بتراجعات قياسية لأسواق الأسهم العالمية في الربع الأول 2020: -

-الربع الأول 2020 هو أسوأ ربع لمؤشر Dow Jones منذ عام 1987.

- الربع الأول 2020 هو أسوأ ربع لمؤشر S&P 500 منذ الربع الرابع 2008.

أداء المؤشرات الأميركية خلال الربع الأول 2020: -

- Dow Jones خسر 23%

- S&P 500 خسر 20%

- Nasdaq Composite خسر 15%

أداء الأسواق الأوروبية خلال الربع الأول 2020: -

- FTSE100 خسر 24.80%

- CAC40 خسر 26.92%

- DAX خسر 24.92%

- FTSE MIB خسر 27.77%

- IBEX35 خسر 29.60%

الربع الأول 2020 هو أسوأ فصل على الإطلاق للنفط: -

- خام نايمكس خسر 66.8%

- Brent خسر 66.7%

أداء أسعار الذهب خلال الربع الأول 2020: -

- الذهب صعد 4.52%