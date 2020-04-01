الأسهم الأميركية تهوي فزعاً من أيام "سوداء"

منيت مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت عند الافتتاح، بخسائر حادة، بعد أن هوى مؤشر داو جونز 4% على خلفية تحذير الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من أيام "سوداء في الأسبوعين المقبلين".

وجاء تهاوي الأسهم الأميركية بجلسة اليوم الأربعاء، مع نزوح المستثمرين صوب أصول الملاذات الآمنة عقب أول تراجع في وظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة منذ 2017 وتوقعات قاتمة بخصوص عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" هناك.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 689.78 نقطة بما يعادل 3.15% إلى 21227.38 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 86.51 نقطة أو 3.35% ليسجل 2498.08 نقطة بحسب "رويترز".

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 240.60 نقطة أو 3.12% إلى 7459.50 نقطة.