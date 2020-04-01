سوق السعودية تخالف اتجاه بورصات الخليج ومؤشرها يرتفع 1%

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة اليوم الأربعاء مرتفعاً 0.98% بزيادة 64.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6569.3 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال.

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وعلى الرغم من التراجعات الحادة غير المسبوقة في أسعار النفط، فقد قاد قطاع الطاقة الارتفاعات بالسوق ليصعد بنسبة 1.4%، إضافة إلى صعود مؤشر قطاع المواد الأساسية 0.7%.

وكان من بين القطاعات الخاسرة قطاع الرعاية الصحية بخسائر لمؤشره فاقت 1%.

وصعد سهم أرامكو السعودية 1.49% إلى 30.6 ريال بتداولات يومية فاقت 290 مليون ريال، في صعود لافت على الرغم من فقدان أسعار النفط الخام حوالي 60% من قيمتها في الربع الأول من العام الحالي.

وقفز سهم بنك الرياض 4.68%، فيما ارتفعت أسهم عدة من بينها سابك 0.71% والراجحي 0.19%.

وتراجعت أسهم أخرى من بينها الدوائية 4% والمتقدمة 0.4% والأهلي التجاري 0.14%.

وعلى صعيد قطاع الاتصالات، فقد قادت "موبايلي" الارتفاع الجماعي لأسهم القطاع بصعود سهمها 6.65%.

أداء أسواق الخليج

وعلى المستوى الخليجي، هبط مؤشر سوق دبي المالي 2.85% ليفقد 50 نقطة ويغلق عند مستوى 1720 نقطة، مع تراجع سهم إعمار 4.95%، وتراجع سهم دبي الإسلامي 5%.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.28% إلى 3745 نقطة مع صعود سهم اتصالات الإماراتية 0.26%.

وتراجع مؤشر سوق الكويت الأول بنسبة 1.73% إلى 5108 نقاط على الرغم من إقرار مجلس الوزراء الكويتي حزمة من الإجراءات التحفيزية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأغلق مؤشر سوق مسقط (30) عند مستوى 3424.99 نقطة منخفضًا بـ 23.30 نقطة وبنسبة 0.67% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3448.29 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 610 آلاف و532 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 17% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 735 ألفا و254 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة (0.211% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 18.10مليار ريال عماني).

الأسهم الآسيوية

وسجلت الأسهم الآسيوية تراجعًا شبه جماعي خلال تعاملات اليوم على خلفية التراجع الحاد للعقود الآجلة في الولايات المتحدة، في حين ارتفعت الأسهم الأسترالية بنسبة 5ر3 %.

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بمقدار 851.6 نقطة بما يعادل 4.5% ليصل عند الإغلاق إلى 18065.41 نقطة، في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بمقدار 51.96 نقطة أي بنسبة 3.7%. وتضرر المستثمرون في بورصة طوكيو أيضًا بالبيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة اليوم التي كشفت تراجعًا حادًا في ثقة الشركات اليابانية.

كما تراجع مؤشر كوسبي لبورصة سيئول للأوراق المالية بنسبة 2.58%. وتراجع مؤشر هانج سينج في بورصة هونغ كونغ بنسبة 2.67%.

وكذلك تراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 0.5%.

في المقابل ارتفع مؤشر "إس أند بي/أيه.إس.إكس200" للأسهم الأسترالية بنسبة 3.58%، في حين ارتفع مؤشر "أول إورديناريز" الأوسع نطاقًا بنسبة 3.52%.

المؤشرات الأميركية

هوت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة أمس مع تكبد المؤشر داو جونز الصناعي أكبر انخفاض ربع سنوي له منذ 1987، وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أكبر تراجع فصلي له منذ الأزمة المالية بفعل أدلة متنامية على أضرار اقتصادية ضخمة من جائحة فيروس كورونا.

وتراجع داو 410.32 نقطة بما يعادل 1.84% إلى 21917.16 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 42.06 نقطة أو 1.60% ليسجل 2584.59 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 74.05 نقطة أو 0.95% إلى 7700.10 نقطة.