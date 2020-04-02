بورصات الخليج تستفيد من قفزة النفط.. وسوق السعودية تصعد 2.7%

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط على ارتفاع اليوم الخميس بدعم من قفزة في أسعار النفط، إلا أن المخاوف إزاء ركود اقتصادي جسيم بسبب جائحة فيروس كورونا حدت المكاسب.

وارتفع خام برنت بأكثر من 11%، في التعاملات المبكرة، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يتوقع توصل السعودية وروسيا إلى اتفاق قريبا.

وصعد المؤشر الرئيسي بالبورصة السعودية 2.7%، مدعوما بقفزة 7.8%، لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي أكبر مصنع للبتروكيماويات في منطقة الخليج. وربح سهم أرامكو السعودية 3.4%، مقتربا من سعر الطرح العام الأولي، وصعد سهم البنك السعودي البريطاني 9.8%.

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وقال مصدران بقطاع النفط إن إمدادات المملكة من الخام ارتفعت أمس الأربعاء إلى مستوى قياسي يتجاوز 12 مليون برميل يوميا، وذلك رغم تهاوي الطلب والضغوط الأميركية على الرياض للتوقف عن إغراق السوق.

وفي قطر، زاد المؤشر 3.2%، بعد تكبد خسائر على مدى خمس جلسات متتالية. وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 5.3 %، بينما صعد سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 10%، وهي أكبر مكاسب يحققها في يوم واحد منذ مايو/أيار 2019.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن البلد الخليجي قرر تمديد تعليق الرحلات الجوية القادمة عدا الترانزيت والشحن الجوي بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

كما مددت قطر إغلاق المنطقة الصناعية في الدوحة، حيث سجلت السلطات عشرات حالات الإصابة بالمرض.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 %، مدعوما بزيادة 3.3 %، لسهم إعمار العقارية.

وأغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع 0.4 %. وزاد سهم بنك أبوظبي الأول 2.5%، في حين صعد سهم أدنوك للتوزيع 2.9 %.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.3%، إذ سجل سهم السويدي إليكتريك زيادة 8.1%.

وكثفت مصر جهودها لمواجهة فيروس كورونا، إذ أمرت المصنعين بتوجيه معدات للوقاية الطبية إلى المستشفيات العامة، وأعلنت عن تمويل إضافي قدره مليار جنيه مصري (64 مليون دولار) للخدمات الصحية العامة.