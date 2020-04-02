الإمارات: 5% حداً أقصى لهبوط الأسهم وتيسير شراء الشركات لأسهمها

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية حزمة من القرارات لدعم الأسواق المالية في الدولة وتيسير معاملاتها.

واعتمد مجلس الوزراء قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع بتخفيض الحد الأقصى اليومي لهبوط الأسهم من 10% إلى 5%.

واعتمد المجلس أيضا تطوير آلية إعادة شراء الشركات المدرجة لأسهمها Share Buyback بحيث يتم تيسير الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة الشراء، بالإضافة إلى التأكيد على أن عمليات البيع على المكشوف غير مفعلة بالأسواق المالية بالدولة.

وجرى اعتماد تعميم الهيئة للشركات المساهمة العامة بعقد اجتماعات الجمعيات العمومية عن بعد بواسطة آلية التصويت الإلكتروني.

وتأتي القرارات الجديدة للهيئة في أعقاب الإعلان عن مجموعة من القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء لدعم مختلف القطاعات في الدولة، وضمان تسيير أعمالها ومعاملاتها، مع الحفاظ في نفس الوقت على صحة وسلامة المجتمع.