بورصة مصر تقلص خسائرها الأسبوعية لـ 11.5 مليار جنيه

بعد أسبوع من المكاسب، عادت البورصة المصرية مجدداً إلى الخسائر الأسبوعية، مع استمرار ضغوط تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيطرة الفزع والهلع على أسواق المال العالمية والعربية.

وفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تدولات الأسبوع الحالي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 2.13%، وذلك بعدما انخفض من مستوى 539.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 528.4 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.6%، بعدما فقد نحو 457 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، متراجعاً من مستوى 9912 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 9455 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، والذي تراجع بنسبة 1.44% فاقداً نحو 15 نقطة بعدما انخفض من مستوى 1039 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1024 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 3.7% مضيفاً نحو 36 نقطة، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 959 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 995 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الحالي.

وأعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق أمس الخميس، وضمت 69 شركة.

وعلى صعيد تعاملات أمس، أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنحو 2.3 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 184.9 مليون ورقة مالية بقيمة 925.8 جنيه، عبر تنفيذ 21.8 ألف عملية لعدد 165 شركة، واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 63.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نحو 30.34%، والمتعاملين العرب على نحو 4.3% من إجمالي تعاملات أمس.

واستحوذت تعاملات الصناديق والمؤسسات على 62.16% من إجمالي المعاملات، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 37.83%.

ومال صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 379 ألف جنيه، 14.4 مليون جنيه، 322.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 102.1 مليون جنيه، 888.1 ألف جنيه، 234 مليون جنيه، على التوالي.