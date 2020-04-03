"التجاري الدولي" يتصدر أنشط شركات بورصة مصر في مارس

أشارت البيانات الرسمية للبورصة المصرية إلى تصدر البنك التجاري الدولي صدارة قائمة أعلى 10 شركات، من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات شهر مارس الماضي، بحجم تداول بلغ نحو 68.2 مليون ورقة، بقيمة تداول إجمالية بلغت نحو 4.4 مليار جنيه.

وفي المركز الثاني ووفقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية، جاءت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، بحجم تداولات إجمالية بلغت نحو 55.8 مليون ورقة، وقيمة تداول إجمالية بلغت نحو 672.3 مليون جنيه.

وجاءت شركة "السويدي إلكتريك" في المركز الثالث من حيث أنشط الشركات بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر مارس الماضي، بحجم تداولات إجمالية بلغت نحو 82.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول إجمالية بـ 616.8 مليون جنيه.

وحلت شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير" في المركز الرابع بحجم تداولات إجمالية بلغت قيمتها نحو 160.5 مليون ورقة وبقيمة تداولات بلغت نحو 520.5 مليون جنيه. وفي المركز الخامس جاءت شركة "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداولات إجمالية بلغت نحو 403.4 مليون ورقة، وقيمة تداول بلغت نحو 514.4 مليون جنيه.

في المركز السادس جاءت "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداولات إجمالية بلغت نحو 54.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول اتبلغت قيمتها 497.8 مليون جنيه. وجاءت مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" في المركز السابع بحجم تداولات إجمالية بلغت نحو 76.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 427.4 مليون جنيه.

وجاءت شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" في المركز الثامن بحجم تداولات إجمالية بلغت نحو 105.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 416.8 مليون جنيه.

وفي المركز التاسع جاءت شركة "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداولات بلغت نحو 331.9 مليون ورقة مالية منفذة، وقيمة تداول إجتلية بلغت نحو 370.7 مليون جنيه.

وحلت شركة "أوراسكوم للاستثمار القابضة" في المركز العاشر، بحجم تداولات بلغت نحو 993.3 مليون ورقة مالية منفذة، وقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 369.5 مليون جنيه.