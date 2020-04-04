عقود الذهب الأميركية تغلق فوق 1645 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بعد بيانات قاتمة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة أبرزت الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، لكن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1619.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي.

وزادت العقود الأميركية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1645.70 دولار للأوقية.

وزاد الذهب أكثر من 1% في جلسة، الخميس، بعد أن قفز عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي مرتفع.

وسجل المعدن الأصفر مكاسب تزيد على 6% منذ بداية العام الجاري، لكنه شهد موجات بيع كبيرة في الآونة الأخيرة، إذ حفز تراجع عالمي في الأسهم المستثمرين على بيع الذهب للحصول على السيولة وتغطية مراكز شراء بالهامش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 2.1% إلى 2166.37 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 1.5% إلى 716.23 دولار للأوقية.