تراجع غالبية أسواق الخليج.. وبورصة دبي تقود الخسائر بـ2.4%

أغلقت معظم بورصات الشرق الأوسط على هبوط، وقادت بورصة دبي الخسائر، مع تنامي المخاوف من ركود شديد جراء جائحة وباء فيروس كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن الوباء أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل وأدى لركود عالمي سيكون "أسوأ كثيرا" من الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، بحسب ما ورد في "رويترز".

ونزل المؤشر في دبي، حيث فرضت إجراءات عزل لمدة أسبوعين، 2.4% بفعل هبوط بنك دبي الإسلامي 4.8%.

وقال البنك، اليوم، إن انكشافه على مجموعة إدارة المستشفيات إن.إم.سي هيلث يبلغ 541 مليون دولار بشكل مباشر ومن خلال وحدة تابعة له، في حين أفصحت بنوك إماراتية كبرى عن تعاملاتها مع الشركة بعد أن طلب أحد البنوك وضعها تحت الإدارة.

وفي أبوظبي، انخفض مؤشر البورصة 2.2% بفعل تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 4.8% ونزول سهم شركة اتصالات 1.3%.

تأجيل معرض إكسبو

وقال المكتب الدولي للمعارض أمس السبت، إن الإمارات اقترحت تأجيل معرض إكسبو 2020 في دبي حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وإكسبو مناسبة تجارية وثقافية كبيرة تقام كل 5 أعوام في إحدى مدن العالم التي يختارها المكتب الذي مقره باريس.

وصعد مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.3%، مدعوما بارتفاع سهم قطر للوقود 1.3%.

استقرار مؤشر بورصة السعودية

واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية، مع تباين أداء قطاعي البنوك والبتروكيماويات. ونزل سهم مصرف الراجحي 1.5%، في حين ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.4%.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن السلطات أعلنت عن إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء بمدينة جدة من يوم السبت، في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي منخفضا 1%، وفقد البنك التجاري الدولي 1.9%.

وأعلنت مصر عن 1070 حالة إصابة بفيروس كورونا، و71 وفاة حتى يوم السبت.

وتضرر البلد كثيرا من التفشي الذي أدى لتوقف شبه تام لقطاع السياحة ودفع السلطات لإغلاق المطارات والمطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.