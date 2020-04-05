مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً فوق 6750 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً بنسبة 0.04% ليكسب 2.50 نقطة، ويقفل عند مستوى 6752.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.7 مليار ريال.

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وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.47% إلى 31.5 ريال بتداولات يومية إجمالية على السهم بلغت 770.7 مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 278 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 229 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات باعظيم، بترو رابغ، كيان السعودية، أميانتيت، والإنماء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الدريس، ميدغلف للتأمين، سيسكو، ساسكو، والبحري فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.47% و 6.55%.

كانت أسهم شركات الإنماء، أرامكو السعودية، كيان السعودية، بترو رابغ، وسيرا هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، الإنماء، الراجحي، سابك، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.