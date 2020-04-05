عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أسواق المال

موافقة على زيادة رأسمال دله الصحية لـ900 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
دلة للخدمات الصحية
رابط مختصر

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة دلة للخدمات الصحية زيادة رأسمالها من 750 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" سيتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 150 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 75 مليون سهم إلى 90 مليون سهم، بزيادة قدرها 15 مليون سهم.

وذكرت الهيئة أن تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية مفترض أن لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

كلمات دالّة

#دلة الصحية, #دلة للخدمات الصحية, #زيادة رأسمال دلة الصحية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر