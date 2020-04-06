ارتفاع الأسهم العالمية مع الأمل بتباطؤ إصابات كورونا

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع اليوم الاثنين، بعد أن أبدى الرئيس دونالد ترمب أمله في أن تكون أزمة فيروس كورونا "بصدد الانحسار" في بعض الولايات الأشد تضررا.

موضوع يهمك أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، اليوم الاثنين، عن حصولها على تمويل بنكي متوسط الأجل بنظام تمويل مرابحة... سامبا تقرض البابطين 150 مليون ريال شركات

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 641.10 نقطة بما يعادل 3.05% ليصل إلى 21693.63 نقطة، ثم واصل الارتفاع إلى حدود بلغت 4%.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 89.63 نقطة أو 3.60% مسجلا 2578.28 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 287.09 نقطة أو 3.89% إلى 7660.17 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية شهدت جلسة خضراء بامتياز مع بوادر تراجع أعداد الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.9% في الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلق يوم الجمعة منخفضًا للأسبوع السادس في سبعة أسابيع وسط توقف أنشطة الشركات بفعل الأزمة الصحية.

وقفزت البورصتان الإيطالية والفرنسية 3.5 و3.4% على الترتيب، حيث أظهرت البيانات أقل عدد وفيات في إيطاليا في أكثر من أسبوعين أمس، في حين انخفض العدد في فرنسا وتباطأت حالات الرعاية المركزة الجديدة بالمستشفيات.

وفقد ستوكس 600 أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من القيمة السوقية منذ فبراير حيث دفع تباطؤ النشاط الاقتصادي قطاعات عديدة إلى حافة الانهيار، مجبرًا الشركات على تعليق توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم من أجل تدعيم السيولة.