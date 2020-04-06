السعودية: 20 يوماً إضافية لإعلان نتائج الشركات والصناديق

مددت هيئة السوق المالية السعودية الفترة النظامية للإفصاح للجمهور عن القوائم المالية الأولية للشركات المدرجة التي تنتهي فتراتها المالية الأولية في 29/7/1441هـ وفي 29/2/2020م وفي31/03/2020م، لفترة 20 يوماً إضافية لتكون خلال فترة لا تتجاوز 50 يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.

موضوع يهمك اعتبر خبير النفط عبدالحميد العوضي، أن ضخ الولايات المتحدة تريليونات الدولارات، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد... هذا الدافع وراء التحرك الأميركي بأسواق النفط طاقة

كما مددت الهيئة بحسب بيانين منفصلين صدرا عنها اليوم الاثنين، الفترة النظامية لإتاحة التقارير السنوية لعام 2019 للجمهور وذلك لصناديق الاستثمار العامة والخاصة لمدة 20 يوماً إضافية لتكون خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من نهاية فترة التقرير.

وذكرت الهيئة أنه يمكن لكافة المتعاملين في السوق المالية الاطلاع على مهل النشر المحدثة من خلال صفحة فترات الحظر ومهلة النشر على الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول).

ودعت الهيئة المُصدرين للأوراق المالية على التواصل مع الهيئة في حال واجهوا أي صعوبات تتعلق بالإفصاح عن المتطلبات النظامية؛ وذلك لأسباب تتعلق بالإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

واتخذت هيئة السوق المالية عددا من التدابير الاحترازية لمساعدة المشاركين في السوق في ظل هذه الظروف الاستثنائية، من بينها تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة في السوق المالية حضوريًا حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وتعليق تجميد الحسابات بموجب تعليمات الحسابات الاستثمارية.

وقامت الهيئة، بتمديد المهلة النظامية للإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة للشركات المدرجة وعدم تطبيق إجراء تعليق تداول الأوراق المالية لجلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة النظامية لنشر المعلومات المالية السنوية للشركات المدرجة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة، كما أكدت الهيئة في وقتٍ سابق أن على المؤسسات المالية التي تشرف عليها تفعيل خطط استمرارية الأعمال وتسخير كافة التقنيات الإلكترونية لضمان استمرار وتيرة الأعمال في السوق المالية.

كما أن الهيئة تعمل باستمرار على متابعة السوق المالية وتراجع باستمرار كافة التدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الإضافية التي من شأنها دعم الجهات الخاضعة لإشرافها وتمكينها من ممارسة أعمالها.