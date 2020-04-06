جونسون في المستشفى.. والإسترليني يعود للارتفاع

انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد إدخال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى المستشفى لإجراء الفحوصات بسبب استمرار أعراض فيروس كورونا، لتعود بعدها العملة البريطانية إلى الاستقرار.

وكان جونسون قد شُخص على أنه مصاب بالفيروس منذ عشرة أيام، وقد وصف نقله إلى المستشفى بالخطوة الاحترازية.

أما الين فقد تراجع مقابل الدولار بعد أن أفادت وسائل الإعلام اليابانية أن رئيس الوزراء، شينزو آبي، قد يعلن حالة طوارئ للحد من تسارع مقلق في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد إعراب الرئيس دونالد ترمب عن أمله بأن حالات الإصابة بالفيروس قد تشهد استقرارا.

ومع ذلك، يبقى الحذر سيد الموقف تجاه الدولار الأميركي بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الأسبوع الماضي ارتفاعًا في معدلات فقدان الوظائف ووسط الإجراءات الصارمة للحد من الفيروس التي تضر بالانفاق الاستهلاكي ونشاط المصانع.