مكاسب أرامكو تدعم صعودا قويا بـ1.6% لمؤشر سوق السعودية

أغلقت معظم الأسهم بالشرق الأوسط على ارتفاع اليوم الاثنين، تمشيا مع المعنويات الإيجابية بالأسواق العالمية التي ارتفعت بفعل تباطؤ في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وحالات الإصابة الجديدة به.

وصعد المؤشر القياسي للبورصة السعودية 1.6%، مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.3%، وزيادة سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.4%.

وصرح مفاوض روسي كبير في مجال النفط اليوم، أن السعودية وروسيا "قريبتان جدا" من اتفاق لخفض إنتاج الخام من أجل تقليص تخمة المعروض بالسوق العالمية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى مصدرة للنفط للمساعدة على جلب الاستقرار إلى أسواق الخام العالمية، وإن اجتماعا لتحالف أوبك+ لبحث تخفيضات الإنتاج إنما تأجل لأسباب فنية.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 2.6 %، إذ أغلقت جميع أسهمه على ارتفاع بما في ذلك سهم بنك قطر الدولي الإسلامي الذي قفز 5.3%.

وفي دبي، أغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 0.6%، بمساعدة قفزة لسهم إعمار العقارية القيادي بنسبة 4.7%.

قالت إعمار العقارية والشركة الوطنية للتبريد المركزي، اليوم الاثنين، إن المجموعة باعت حصة 80%، في أنشطتها للتبريد بمنطقة وسط مدينة دبي إلى شركة تبريد مقابل 2.48 مليار درهم (675.2 مليون دولار). وارتفع سهم تبريد واحدا بالمئة.

لكن مكاسب المؤشر قلصتها خسائر لسهم بنك دبي الإسلامي الذي هبط 4.7 %، بعد يوم من إعلان البنك عن انكشاف على شركة إن.إم.سي هيلث المتعثرة يبلغ 425 مليون دولار، بينما يبلغ انكشاف بنك نور التابع له على الشركة 116 مليون دولار.

وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 1.3 %، مدعوما بزيادة 3.5 %، لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد.

وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري، ولديه انكشاف يبلغ 981 مليون دولار على إن.إم.سي هيلث، خمسة بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية على ارتفاع بنسبة واحد بالمئة، وصعد سهم البنك التجاري الدولي 2.1%.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين كانوا مشتريا صافيا للأسهم.