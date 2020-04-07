سهم أرامكو عند أعلى سعر في شهر.. ومؤشر "تداول" قرب 7000 نقطة

أغلق سهم أرامكو السعودية، عند أعلى سعر له في 30 يوماً منذ 8 مارس الماضي، ليرتفع بجلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 0.16% إلى 32 ريالاً للسهم، وهو سعر الطرح الأولي.

وبلغت قيمة التداولات اليومية الإجمالية لسهم أرامكو 194.1 مليون ريال.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعاً 1.83% ليكسب 125.48 نقطة ويقفل عند مستوى 6986.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال.

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وتوقع هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، في مقابلة مع "العربية" أن تمدد السوق المالية، مهلة الإفصاح عن التقارير المالية للشركات والصناديق الاستثمارية، بعد التمديد الذي أعلن أمس لمدة 20 يوماً.

وأشار إلى تمديد المهلة 20 يوماً إضافية، والتي جعلت إجمالي المهلة للشركات للإعلان عن نتائجها المالية ترتفع إلى 50 يوماً، فيما ترتفع المهلة الإجمالية للصناديق إلى 90 يوماً.

وقال إن الإجازات المقبلة، ومرحلة رمضان، ومعرفة مدى استمرار حظر التجول، هي التي تجعلنا نتوقع تمديد آخر لمهلة إعلان النتائج ونشر القوائم المالية.

مكاسب 17%

ووصف الارتفاعات الحالية في سوق الأسهم السعودية بـ 17% من أقل مستوى مسجل في 16 مارس الماضي، و7% منذ بداية الشهر الحالي، بأنها تعافي تدريجي وتحسن نفسية المستثمرين، بعد التراجعات القوية، في الأسواق العالمية، ومنها السوق السعودي، وتراجع أسعار النفط.

وأشار إلى صدور نتائج شركتين من الشركات، هي المتقدمة والمراعي، وعكست نتائج إيجابية وقوية، وصدرت نتائجهما في وقت قياسي، يدل على عمق الشركتين وقوة الإدارة لديهما.

وأكد أن الأسواق تواجه سنة من أسوأ السنوات، خاصة في قطاعات مثل البنوك التي تواجه انخفاضا في الفائدة، وتطورات على المستوى العالمي لا يمكن التكهن بها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 262 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 224 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 43 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة، زين السعودية، اتحاد اتصالات، مجموعة صافولا، والمراكز الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الإنماء، أسمنت اليمامة، البحري، أسترا الصناعية، والبحر الأحمر فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.51%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، سيرا، كيان السعودية، بترو رابغ، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، سيرا، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 307.82 نقطة ليقفل عند مستوى 6279.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 461 ألف سهم تقاسمتها 865 صفقة.